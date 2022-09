Kommune må betale oppreisning for brudd på menneskerettighetene etter at barn ble tvangsflyttet

– At retten med denne dommen for første gang gjør en kommune direkte ansvarlig for den kommunale barnevernstjenestens menneskerettsbrudd, innebærer en helt nødvendig utvikling, sier advokat Fridtjof Piene Gundersen til NRK.

Han representerer familien i saken.

Forholdet kommunen er dømt for, fant sted sommeren 2019. Da sendte en sakkyndig psykolog en bekymringsmelding til barnevernstjenesten. En uke senere ble det fattet et vedtak om akuttplassering av barna utenfor hjemmet.

Uten forvarsel ble barna vekket tidlig en morgen, tatt fra foreldrene av politiet og flyttet til institusjon på hemmelig adresse, forteller Gundersen.

Foreldrene klaget på vedtaket, fikk medhold, og kunne hente barna tilbake 12 dager senere.

Tingretten slår fast at akuttvedtaket bryter med EMK – og at både foreldre og barn har rett på oppreisning fra kommunen.

– Det forelå ingen nødssituasjon og barnevernstjenesten hadde handlingsalternativer og de kunne tilnærmet seg saken med mindre inngripende tiltak, heter det i dommen.

Kommunen ble dømt til å betale 100.000 kroner til hvert barn, og 50.000 kroner til foreldrene.

