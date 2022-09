Rekordmange ledige stillinger

– I 2. kvartal var arbeidsledigheten rekordlav, mens etterspørselen etter arbeidskraft økte. Denne utviklingen har vi sett det siste halvåret, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

For tredje gang på ett år ble det satt rekord i antall ledige stillinger i 2. kvartal. Antall ledige stillinger gikk opp med i underkant av 5.000 fra 1. til 2. kvartal. Dette er økning på nesten 5 prosent.

– Tallet på ledige stillinger har vært rekordhøyt i årets første halvdel, med over 100.000 ledige stillinger i begge kvartalene. I samme periode viser andre statistikker at arbeidsledigheten har blitt lavere, og at tallet på jobber har økt. Dette tyder på at det fremdeles er behov for mer arbeidskraft i arbeidsmarkedet, sier Køber.

