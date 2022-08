Høye beslag av cannabis i første halvår

I første halvår i år er det beslaglagt 3.427 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på 3.507 beslag. Det kommer fram i politiets narkotikastatistikk for første halvår.

Det er mer enn det som normalt beslaglegges i løpet av et helt år, ifølge politiet.

– Totalt antall cannabisbeslag er 24 prosent lavere enn i 2021, men det er beslaglagt vesentlig større mengder av både hasj og marihuana, sier Kari Frey Solvik, leder av Seksjon for narkotikaanalyse.

Tallene viser at det er en reduksjon i antall beslag for de fleste narkotiske stoffer. For kokain er det derimot en økning.

I løpet av årets seks første måneder ble det beslaglagt 85 kilo kokain fordelt på 756 beslag. Det er en økning i antall beslag på 11 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

– Gjennom de siste årene har kokainbeslagene utgjort en stadig større andel av alle narkotikabeslag. I 2022 er andelen 8 prosent mot 6 prosent året før. Det beslaglagte kvantumet er også betydelig større enn det som har vært typisk det siste tiåret, sier Solvik.

I løpet av årets seks første måneder ble det registrert 7.911 narkotikasaker, 15 prosent færre en samme periode i fjor.

