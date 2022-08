Boligprisene falt med 1,6 prosent i juli

Analytikere hadde ventet en sesongbasert prisvekst på 0,3 prosent. Det ble i stedet et fall på 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Normalt er det lavere prisvekst på sommeren enn i resten av året.

– Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blir solgt få boliger i år, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Første gang på fem år

Man må helt tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn juli i år. I år ble det solgt 4.069 boliger i Norge i juli, noe som er en nedgang på 19,3 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

Boligsalget generelt har hatt en nedgang i år. Hittil er det solgt 53.771 boliger i Norge, som er 11,6 prosent færre enn samme periode i fjor. Det blir også lagt ut færre boliger for salg.

Sterkest utvikling i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo, med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest var Stavanger og omegn, med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

– Oslo skiller seg ut i juli som det området med sterkest sesongkorrigert utvikling gjennom sommeren. Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden. Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første, sier Lauridsen.

– Hovedstadsregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, avslutter han.

