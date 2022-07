De to kvinnene som er siktet for Sian-påkjørselen, er fortsatt ikke avhørt

I begynnelsen av juli holdt Sian en demonstrasjon på Mortensrud i Oslo. Kort tid etter dette ble Sian-leder Lars Thorsen tvunget av veien av en annen bil, slik at den veltet.

I ettertid har to kvinner blitt siktet for hendelsen. Sjåføren av bilen ble siktet for grov kroppsskade, mens en passasjer ble siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Ingen av disse har blitt avhørt enda, opplyser Oslo-politiet til VG.

Den ene siktede har nektet å forklare seg, og politiet venter fortsatt på avklaring om hvorvidt den andre siktede vil avgi forklaring.

– Siktede i straffesaker har ingen plikt til å avgi forklaring til politiet. I denne saken har den ene siktede formidlet gjennom sin forsvarer at vedkommende ikke ønsker å avgi forklaring, sier politiadvokat Maiken Brovold til avisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen