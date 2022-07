Bare ett parti på Stortinget vil at staten skal gå inn på eiersiden i SAS

– Norge bør gå inn på eiersiden og bruke eierskapet aktivt for å rydde opp i de uryddige arbeidsforholdene som nå preger selskapet, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) til Aftenposten.

Rødt er det eneste partiet som er tydelige på at de ønsker at staten går aktivt inn som eier i SAS. Aydar mener at et slikt eierskap er nødvendig av to grunner: Sikre et godt rutenett og de ansattes arbeidsvilkår.

Aydar viser til at lønninger og arbeidsrettigheter i flybransjen stadig presses nedover. Blant annet grunnet hardere konkurranse fra utenlandske lavprisselskaper.

– Om staten går inn igjen på eiersiden i SAS, kan man hindre den nedadgående spiralen med dårlige arbeidsforhold i bransjen. Det ville vært samfunnsmessig sunt, sier hun.

