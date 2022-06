Høyesterett: Boligselgere ikke pliktige å opplyse kjøpere om straffedømte naboer

Unntaket er dersom det foreligger en reell risiko for handlinger som direkte får virkninger for personer knyttet til den eiendommen som selges, slås det fast i dommen torsdag.

Selve saken dreide seg om salg av en bolig i Rogaland. Kort tid før eiendommen ble lagt ut for salg, var en mann som bor i et av nabohusene, dømt til fengsel for å ha filmet sine egne stedøtre i dusjen og i andre situasjoner på badet. Han var også dømt for befatning med materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

Dommen var kjent i nabolaget, men det ble ikke gitt opplysning om den i forbindelse med salget. Da kjøperne kort tid etter salget ble kjent med dommen, trakk de seg og hevet avtalen. Selgerne måtte selge eiendommen på nytt og reiste sak for retten med krav om erstatning for det tapet de led blant annet ved å selge til en lavere pris.

– Høyesterett er, i likhet med tingretten og lagmannsretten, kommet til at selgerne ikke hadde plikt til å gi opplysninger om straffedommen. Kjøperne var dermed ikke berettiget til å heve kjøpet, og erstatningskravet fører fram, heter det i en kjennelse fra Høyesterett torsdag.

– Selv om det er forståelig at kjøperne reagerer negativt, kan man vanligvis ikke forvente å få slike opplysninger om personer i nabolaget, slås det fast.

