Politiet ber om fire ukers varetekt for terrorsiktede Zaniar Matapour

– Siktede er begjært varetektsfengslet i fire uker, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

Hun sier at de har bedt om at Matapour underlegges brev- og besøksforbud i fire uker og fullstendig isolasjon i to uker. I tillegg ber de om medieforbud i to uker.

Den terrorsiktede norskiraneren har varslet at han vil samtykke til politiets begjæring om varetektsfengsling. Spørsmålet om varetekt blir derfor behandlet ved såkalt kontorforretning.

En avgjørelse fra Oslo tingrett er ventet i løpet av mandag ettermiddag.

– Hvorfor ber dere ikke om åtte uker varetektsfengsling, slik det ble gjort med Anders Behring Breivik i 2011?

– I en alvorlig straffesak er det viktig med siktedes rettssikkerhet, og at domstolen kan ta stilling til fengslingsspørsmålet på fire uker, som er hovedregelen og normalt, sier Myrold.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!