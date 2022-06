Antatt gjerningsmann kjent for PST

Tidligere lørdag ble det kjent at mannen som er pågrepet, var kjent for politiet. Nå bekrefter politiet at også PST var kjent med ham.

– Han var også kjent for PST, uten at jeg kan gå nærmere inn på det, sier Christian Hatlo.

Ifølge Hatlo er den siktede hjemmehørende i Oslo. Han har flere tidligere domfellelser, blant dem for bæring av kniv på offentlig sted. Han har også en narkodom på 120 dager.

Våpnene mannen benyttet var ifølge politiet eldre, og det ble avfyrt et stort antall skudd.

Mannens motiv er ikke kjent, men politiet etterforsker skytingen som en terrorhendelse og hatkriminalitet. Det utelukkes heller ikke at psykiatri kan ligge bak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen