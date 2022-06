Enkle tester kan forutsi hvor lenge du lever

– Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

FHI mener at enkle funksjonstester kan si like mye om sannsynlighet for overlevelse, som det større helsekartlegginger kan. En studie som har fulgt 92–93 åringer over åtte år, fant at hele 11 prosent av mennene som klarte å reise seg fra en stol uten å bruke hendene som støtte, fylte hundre år. For de som ikke klarte det, ble kun 2 prosent hundre år. Tilsvarende tall for kvinner var 22 og 2 prosent.

En annen enkel test man kan gjøre er å sjekke hvor fort man går. I tillegg kan gripestyrke være en nyttig måte å måle eldre personers fysiske styrke på.

– Håndgripestyrke endrer seg med alderen, og er på topp i 30-40-årene. Resultatene viser en tydelig trinnvis sammenheng mellom gripestyrke og levealder, både blant yngre og eldre, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved FHI.

