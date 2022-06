Regjeringen utlyser konsesjonsrunde for TFO-område – Naturvernforbundet er kritisk

Gjennom de årlige rundene med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) gis oljeselskapene mulighet til å få tilgang til attraktivt leteareal på norsk sokkel.

– TFO 2022 er en viktig del av arbeidet med å utvikle norsk petroleumsindustri. Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Dette legger til rette for lønnsomme investeringer, sysselsetting og fremtidig produksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett fikk SV gjennomslag for å stanse planlagt oljeboring ved iskanten. Etter budsjettforliket der tre blokker trekkes tilbake, vil det være 28 blokker hvor det åpnes for olje- og gassleting.

Mener TFO 2022 må avlyses

– Ifølge budsjettkompromisset fra i morges skulle det ikke bli noen boring i eller ved iskanten, i tråd med miljøfaglige råd. Men før blekket er tørt, lar de nå oljeselskapene søke på sju blokker som er helt eller delvis i iskantsonen. Her må ministeren avklare, og snarest fjerne blokkene fra det søkbare arealet, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener TFO 2022 må avlyses, og ingen nye utvinningstillatelser kan bli delt ut.

– Et funn her vil ikke komme i drift for om 15 til 20 år, og vil produsere langt forbi 2050, når verden ikke lenger kan slippe ut klimagasser, sier Hansen.

Må fortsatt investeres i leting og utbygging

Olje- og energiminister Aasland sier derimot at videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa.

– Rent produsert olje og gass fra norsk sokkel kan bidra til å dekke verdens energietterspørsel. For å oppnå dette må det fortsatt investeres i leting og utbygging i Norge, sier statsråden.

Selskapenes søknadsfrist er mandag 12. september. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av neste år.

