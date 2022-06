Julian Assange utnevnt til æresmedlem i Norsk PEN

– Julian er svært takknemlig for å ha fått æresmedlemskap i Norsk PEN, sier Assange via sin partner og advokat, Stella Morris.

– Denne solidariteten gjør at Julian får styrke til å fortsette å kjempe kampen for sitt liv og for sin frihet i Europa i framtiden. Dette er en hyllest som bringer ham et skritt nærme re å gjenvinne friheten, sier Morris videre.

USA har tiltalt Assange for spionasje etter at WikiLeaks i 2010 publiserte 500.000 lekkede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Han risikerer opptil 175 års fengsel dersom han blir kjent skyldig i alle tiltalepunktene.

– Når vi utnevner Assange til æresmedlem, venter han fortsatt på avklaring på om han blir utlevert til USA fra Storbritannia. Dersom britene sender Assange til USA, vil det gjøre uopprettelig skade for pressefriheten og på kildevernet i vestlige demokratier og i verden for øvrig, skriver Norsk Pen i en pressemelding.

Julian Assange blir det åttende æresmedlemmet i Norsk PEN.

En britisk domstol har tidligere besluttet at Assange kan utleveres, og britisk høyesterett nektet ham å anke avgjørelsen tidligere i vår. Men utleveringen må også godkjennes av innenriksminister Priti Patel. Deretter kan Assange be om en ny juridisk vurdering.