To menn dømt for narkotikaforbrytelse – kjørte utfor stup med over 30.000 tabletter

Mennene er dømt for å ha innført 31.069 rivotriltabletter fra Sverige til Norge. De innførte også 3.555 tabletter med legemiddelet pregabalin.

Én av de to mennene er dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Han er tidligere dømt for narkotikaforbrytelser og nå utvist fra Norge. Den andre mannen er dømt til fengsel i to år og sju måneder, skriver NRK.

Straffen er høyere enn det aktor ba om, som var to år og seks måneder for begge.

Den andre mannen, som ikke tidligere er straffedømt, erkjenner ikke straffskyld og anker dommen.

Han hevder at han ikke visste at han fraktet narkotika til landet, før etter ulykken. I retten forklarte han at han bare ville komme seg ut av byen, og at han gikk med på å kjøre den andre mannen gratis fordi det var jul. Det tror ikke et flertall i retten på. De mener han så at tablettene ble lagt i bilen.