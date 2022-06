Den nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi er beryktet blant sykepleierstudenter og har høy strykprosent, skriver Sykepleien.

De som strøk i desember i fjor, hadde mulighet til å ta eksamenen på nytt i april i år. Sensuren viser at over to tredeler strøk også på andre forsøk.

Flest studenter strøk ved Oslo Met (123 av 189), Høgskulen på Vestlandet (112 av 203) og Vitenskapelige høgskole (82 av 144).

