Det er klart etter at utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget avga sin innstilling i saken tirsdag.

– Vi stanser nå høyreregjeringens privatisering av den norske fellesskolen. Dette er et retningsvalg i skolepolitikken der vi tar tilbake kontrollen for å bygge en sterkere fellesskole for alle, sier Elise Waagen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget.

