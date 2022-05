Rapport: Fortsatt god lønnsomhet for private barnehager

Rapporten fra Telemarksforskning – som er bestilt av Utdanningsdirektoratet – viser at driftsmarginen til private barnehager var på 4,1 prosent i 2020, opp fra 3,4 prosent i 2019, og at lønnsomheten har økt også blant de ideelle og enkeltstående barnehagene.

Rapporten slår også fast private barnehager har høyest lønnsomhet sammenlignet med andre bransjer i de fleste årene i perioden 2014–2020.

– Denne rapporten viser at den økonomiske situasjonen i de private barnehagene samlet sett er god. Det er viktig at de private barnehagene kan drive økonomisk forsvarlig og sunt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Hun mener det er bekymringsfullt at så store summer går ut av barnehagene til profitt for eierne. Både denne rapporten og tidligere rapporter har vist at særlig konsernbarnehagene har høy lønnsomhet.

– Det er problematisk at private barnehager samlet sett har høyere lønnsomhet enn andre bransjer, og det er provoserende at de store barnehagekonsernene bare de to siste årene er tappet for milliardbeløp. Barnehager skal ikke være investeringsobjekter for de som vil tjene penger. De er til for ungene, sier hun.

Før påske la regjeringen fram forslag til endringer i barnehageloven. Endringene innebærer blant annet krav om at hver private barnehage skal være et eget selskap, forbud mot å drive annen virksomhet og forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank.

