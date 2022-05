Pub på Grønland truffet av flere skudd natt til lørdag

Politiet tvitret at det var meldt om smell klokken 1.16 natt til lørdag og rykket ut med flere patruljer. På en vegg i området ble det funnet merker som skyldes flere skudd trolig avfyrt av et håndvåpen.

– Vi har ikke fått melding om at noen personer er skadd, og vi vet heller ikke hva som kan ha vært foranledningen til hendelsen, sa operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter.

Lørdag ettermiddag opplyser politiadvokat Line Presthus til NTB at de har fastslått at det er snakk om våpenskudd, men at de ikke vet hvor mange som har blitt avfyrt.

– Opplysninger fra vitneavhør tilsier at det er snakk om fire til fem skudd.

Presthus vil ikke gå inn på hva som har kommet fram i avhør av vitner, og hvilken type våpen det er snakk om.

– Flaks at ingen ble skadd

Politiet sier de ser svært alvorlig på saken, og at de har startet en omfattende etterforskning.

– Det var flaks at ingen ble skadd, sier krimleder Anders Johnsrud i Oslo-politiet til NRK.

Det var folk inne på stedet, og mange vitner.

Det er ikke pågrepet noen i saken, men politiet jobber ut ifra en hypotese om at skytingen var målrettet i forbindelse med en kjent konflikt mellom kriminelle gjenger i Oslo, ifølge statskanalen.

Ber om tips

Til Avisa Oslo sier Johnsrud at de har snakket med folk som var på puben.

– Det er mange vitner som vi har kontakt med. Nå har vi avsluttet den tekniske undersøkelsen, men det er mange etterforskningsskritt som gjenstår. Vi er fortsatt interessert i tips fra publikum. Heldigvis ble ingen skadd, og det er det viktigste, sier han.

Ifølge avisa kan man se spor etter det som ser ut som minst fire skuddskader, både på og ved vinduskarmen og på dørkarmen.

(©NTB)