Undersøkelse: Barn leker mindre ute

I undersøkelsen, utført av Ipsos, oppgir 18 prosent av småbarnsforeldre at barna deres leker ute fem til sju dager i uken. I 2015 svarte 41 prosent det samme.

– Det å se en såpass stor nedgang på bare sju år er bekymringsfullt. Funnene samsvarer dessverre også med andre studier gjort den siste tiden, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Norsk friluftsliv, som er en fellesorganisasjon for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, har tatt initiativ til kartleggingen.

– En mulig forklaring er at endrede vaner under pandemien, med mer innetid og skjermbruk, er vanskelige å snu. Som voksne har vi et ansvar for å gi barna våre gode opplevelser ute og mer tid borte fra skjermene, det er ikke minst viktig for den psykiske og fysiske helsen, sier Lier.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen