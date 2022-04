Dødsfall knyttes til AstraZeneca-vaksinen

Dermed er det registrert totalt åtte tilfeller av det uvanlige, men alvorlige sykdomsbildet med blodpropp, lave blodplater og blødninger som følge av denne vaksinen. Fem av tilfellene har hatt dødelig utfall, skriver VG.

– Dette er et dødsfall som har vært med i oversikten lenge, men først nå når vi fikk obduksjonsrapporten, har vi konkludert med at det er overveiende sannsynlig at dødsfallet representerer det nye sykdomsbildet knyttet til AstraZeneca-vaksinen, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

