Røde Kors: Få redningsoppdrag, men mange skader i påsken

Gjennom påskeuken har organisasjonen rykket ut på til 181 oppdrag og bistått ved 317 skader over hele landet, viser en oppsummering mandag 2. påskedag.

Rapporter fra hjelpekorpsene viser at det i stor grad har dreid seg om mindre alvorlige skader, skriver Røde Kors i en pressemelding.

– Det er et høyt antall skader med tanke på at det har vært færre oppdrag enn normalt. Selv om det er mest småskader, ser vi viktigheten av at vi er til stede gjennom påskeuken, sier Kjersti Løvik, leder i landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

I snitt deltar Røde Kors på om lag 210 aksjoner i påskeuken hvert år.

I år har det vært stor snøskredfare over hele landet gjennom påskehøytiden, og Løvik sier hun er svært lettet over at det ikke har vært alvorlige snøskredulykker i selve påskedagene.

– Alle trenger å øve på førstehjelp, selv de godt trente hjelpekorpsene. Vi har sett at de ulike lokalforeningene har trent på blant annet førstehjelp, behandling av kuldeskader, vannredning, isredning og skredsikkerhet, tilføyer hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen