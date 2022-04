19-åring får redusert straff etter knivstikking i narkomiljøet i Oslo

Den 19 år gamle mannen har erkjent at han knivstakk den fornærmede utenfor Kiwi-butikken i Storgata i Oslo i romjulen 2020.

Knivstikkingen skjedde da det oppsto et basketak mellom de to da 19-åringen skulle selge rivotril-tabletter til den fornærmede.

I Oslo tingrett ble 19-åringen i fjor høst dømt til tre år og seks måneders fengsel for drapsforsøk. Nå har imidlertid Borgarting lagmannsrett kommet fram til at knivstikkingen ikke kan regnes som et drapsforsøk.

Retten mener at knivstikkingen kun er å regne som grov kroppsskade fordi de ikke mener at 19-åringen holdt det som mest sannsynlig at fornærmede ville dø som følge av knivstikkene. Knivstikkene ble rettet mot fornærmedes mage, og bladet var kun fem centimeter langt.

Dommen ble dermed redusert til to år og tre måneders fengsel.

