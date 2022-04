Medietilsynet: Ulovlig spillreklame må stanses

TV-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente må stanse markedsføringen av pengespill, kunngjorde Medietilsynet tirsdag. De har frist til 15. august med å rette seg etter vedtaket.

– Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Hensynet til dem som sliter med spillproblemer, må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført, slår tilsynet fast.

Varslet i fjor

En ny regel i kringkastingsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, gir Medietilsynet mulighet til å pålegge norske TV-distributører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til markedsføring for pengespill.

Medietilsynet varslet i fjor vår at det kunne komme et pålegg etter at det ble avdekket en rekke lovbrudd. Nå har distributørene altså fått beskjed om at den ulovlige reklamen må fjernes fra skjermen.

– Medietilsynet har gjennomført en omfattende saksbehandling som ligger til grunn for vedtakene som nå er gjort, sier Velsand.

Dialog

Telenor og Altibox opplyser til Kampanje at de vil gå i dialog med Discovery om pålegget.

– Vårt standpunkt er at innholdet som distribueres på våre plattformer, skal være i overensstemmelse med lover og regler, og vi vil ta med oss dette i vår dialog med Discovery, sier informasjonssjef Amalie Knudsen i Telenor.

Discovery mener imidlertid at det norske lovverket strider med senderlandsprinsippet i EØS-avtalen. De forsøkte å få saken behandlet av Oslo tingrett, men ble avvist fordi det ikke forelå noe vedtak ennå. Nå vil de se på muligheten for en rettslig prøving.

Saken fortsetter under videoen

– Forhåndssensur

– Uansett hva intensjonen bak forslaget er, kommer vi ikke unna at det er uforenlig med redaksjonell frihet og forbudet mot forhåndssensur, sier operativ leder Espen Skoland i Discovery Norge til Kampanje.

– Medietilsynet vil pålegge distributørene å sensurere innhold eller skru av signalet. Det betyr at redaktørene ikke lenger kan avgjøre hva som skal sendes selv, men tvinges til å overlate dette til myndighetene og distributøren. Vi er tilhengere av frie medier, og saken er derfor prinsipiell for oss, sier han.

