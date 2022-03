Ekspert om Stoltenbergs Nato-fremtid: – Også viktig for Russland

– Som jeg leser det så handler det om at Nato, Europa og USA må håndtere en alvorlig krise, med krigen i Ukraina. Det er derfor behov for kontinuitet i ledelsen av Nato. Stoltenberg har vist at han kan håndtere kriser tidligere, både som generalsekretær og statsminister, og betraktes som rett mann på rett plass, sier Nina Græger.

Hun er professor ved Institutt for statsvitenskap på Københavns Universitet, og er også tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Nina Græger, professor ved Institutt for statsvitenskap på Københavns universitet, mener Stoltenberg er rett mann på rett plass. (Christopher Olssøn/Photo: Christopher Olssøn/NUPI)

Tidligere i dag kom nyheten om at Jens Stoltenberg sier ja til ett år til som generalsekretær i Nato, og han samtidig trekker seg som sentralbanksjef.

At Nato gjør prioriteringer som dette har betydning for håndteringen av krigen i Ukraina, mener Græger.

– Å få en ny person på plass, både med tanke på forhandlinger mellom medlemsland om hvem som er den beste kandidaten, men også å skulle vente på at vedkommende skal starte, ville ha tatt fokus bort fra det viktigste for alliansen nå. Det viktigste er å håndtere Russland, invasjonen i Ukraina og selvfølgelig også de sikkerhetspolitiske konsekvenser for Nato.

– Stoltenberg er rutinert

Siden oktober 2014 har Jens Stoltenberg sittet som generalsekretær i Nato.

Det gjør Stoltenberg til en leder som høster tillit fra andre medlemsland, sier Njord Wegge, Professor ved Krigsskolen.

Njord Wegge, professor ved Krigsskolen, mener det er positivt også for Russland med Stoltenberg i Nato-stolen. (Forsvaret)

– Ingen tvil om at Stoltenberg er godt likt og er vel ansett over hele fjøla i Nato, og det er ikke så lett. Det er et godt valg for mange, sier han.

Wegge kaller tiden vi er i for en ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon, som vanskelig kan sammenlignes med noe annet fra nyere tid. Derfor gir det trygghet med erfaringene Stoltenberg har.

– Og man unngår overraskelser. Det er også viktig for Russland at man har en person man kjenner til, sier han, og utdyper:

– Det er jo sånn at enhver kommentar blir tolket i en anspent tid, der små misforståelser kan få uante konsekvenser. I den sammenheng er Stoltenberg veldig rutinert. Det er få som ser på han som en som er følelsesstyrt, eller som har impulser og andre agendaer. Han representerer alliansen godt.

Gir Nato fleksibilitet

Det er altså ett år ekstra Stoltenberg har takket ja til. På spørsmål om hvor lenge han kan ende med å sitte, svarer Nina Græger at det er vanskelig å si noe om.

– Man kan i hvert fall forvente at selve krigshandlingene er ferdig lenge før det er gått ett år. Men det betyr ikke at situasjonen i Ukraina dermed er fredelig, eller at NATO og Russland har funnet en god tone. Men det vil gi Nato-landene mer tid til å kunne få frem en ny kandidat, og å forberede den nye generalsekretæren på den rollen han eller hun skal ha, sier hun.

Dagsavisen stiller også dette spørsmålet til Njord Wegge. Som Græger tror han også at ett år gir god tid.

– Jeg har også tenkt på det. Når han først fikk ett år, hvorfor ble han ikke spurt om to? Men det er klart at ett år er også ganske lenge. Det gir alliansen litt fleksibilitet, sier han.

