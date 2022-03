Stoltenberg forklarer sin beslutning om å takke ja til et ekstra år som sjef for alliansen med at Nato er inne i en skjebnetid.

– Det som allerede er klart, er at dette vil få langvarige konsekvenser for vår sikkerhet, og for hva Nato skal gjøre. Da opplever jeg at hvis jeg kan gjøre en forskjell i forhold til den oppgaven, så er det det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv, sier han til norsk presse i Brussel.

