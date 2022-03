Riktig for verden, riktig for Norge

Jens Stoltenberg frasa seg torsdag ettermiddag stillingen som sentralbanksjef. Overraskende, men samtidig ikke. Krigen i Ukraina tilsier at det er en helt riktig og naturlig slutning å fortsette arbeidet i Nato, men også gi avkall på jobben i Norge.

Stoltenberg skriver seg nå inn i verdenshistorien. Som en av de viktigste lederne etter andre verdenskrig.

Stoltenberg fortsetter som leder for Nato i halvannet år til. I utgangspunktet fram til september 2023. Det er ingen gitt å si hva som skjer da. Vi beveger oss i en svært uforutsigbar retning nå. Kun tida vil vise hva slags verden vi lever i framover. Det er en jobb med åpning for forlengelse. Et lederskifte kan være enda mindre aktuelt høsten 2023. Selv om det selvsagt er å håpe at omstendighetene gjør at Nato igjen er moden for en fersk leder.

[ Svensker og finner flest har blitt merkbart mer positivt innstilte til Nato etter at krigen brøt ut. ]

Den dramatiske bakgrunnen trenger man knapt bruke plass på å beskrive. Europa og verden befinner seg i en svært farlig situasjon. Stabilitet i ledelsen av Nato er nå avgjørende. Stoltenberg er en svært erfaren leder, og han kjenner derfor aktørene på alle sider av konflikten. Han nyter åpenbart stor tillit hos Natos medlemsland. At Nato nå samler seg rundt han i ei krisetid, er en stor anerkjennelse av jobben han har lagt ned. Å bytte den sivile øverstkommanderende for alliansen midt i en krise, må i praksis ha vært lite aktuell politikk.

Jens Stoltenberg har tatt på seg ut uvanlig stort ansvar i en skjebnetid. Et ansvar som mest sannsynlig ikke er drevet av ambisjon, men av pliktfølelse. Han ble på sin post. Det er store ord, men Stoltenberg skriver seg nå inn i verdenshistorien. Som en av de viktigste lederne etter andre verdenskrig.

[ Dagsavisen mener: 86 prosent av oss støtter Nato-medlemskap. Det er betryggende. ]

Jobben med å lede Norges Bank overlates nå til Ida Wolden Bache. Denne posisjonen er for viktig til at den kan stå på vent lenger enn i en svært begrenset periode. Det er mer enn klokt og godt lederskap å lukke den døra for godt av Stoltenberg. Det gir arbeidsro.

Wolden Bache er mer enn kvalifisert til jobben og hun må gis de beste arbeidsforhold. Det får hun nå. Å lede banken og rentesettingen i en urolig tid, krever det rette mandatet og banken kan ikke da ledes av en vikar. Organisasjonen og de ansatte er i svært trygge hender, og landet har fått sin første kvinnelige sentralbanksjef. Det er en merkedag for det offentlige Norge.

