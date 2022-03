Bondevik i Midtøsten på oppdrag for å løse Martine-saken

Farouk Abdulhak reiste fra London til Jemen etter drapet på Martine Vik Rasmussen i London for 14 år siden.

Faren hennes, Odd Petter Magnussen, er for tiden i London for å markere årsdagen for drapet i 2008. Til Dagbladet forteller Magnussen at Bondevik er reist til Jemens naboland Oman for å møte med personer som står nær ledelsen Houthi-bevegelsen. Houthiene har kontrollen over hovedstaden Sana i Jemen der Abdulhak skal oppholde seg.

Til TV 2 sier Odd Petter Magnussen at personen de skal møte er en mektig stammeleder i Jemen som står ledelsen i Houthi-bevegelsen nær.

Håpet med samtalene er å motivere houthiene til å utlevere Abdulhak til Storbritannia der han er siktet og etterlyst for drapet.

– Vi opplever at vi blir møtt med en høy grad av velvilje fra Houthiene, og at de, til tross for manges oppfatning av dem, er opptatt av medmenneskelighet og rettferdighet, sier Magnussen til avisen.

Han sier at møtet var planlagt lenge før nyheten fra engelsk politi om at en person var pågrepet og siktet for å bistått Farouk Abdulhak etter drapet.

Parallelt med de private møtene har også britiske myndigheter direkte kontakt med Houthi-ledelsen på ministernivå.

– Det er fantastisk å oppleve at også det britiske utenriksdepartementet og Scotland Yard har et meningsfullt og konstruktivt for å oppklare Martine-saken. Det at de er med på en dialog med Houthi-bevegelsen er sensasjonelt, sier Magnussen til TV 2.

(©NTB)