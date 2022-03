Turistforeningen inviterer til hyttepåske for første gang på to år

– Vi er veldig glade for at vi kan legge den lange tiden med restriksjoner bak oss og ønske velkommen til god, tradisjonell påske på fjellet. Nå kan våre betjente hytter endelig ta imot påskegjester igjen, og gjett om de er klare og gleder seg, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening (DNT).

Han sier at DNTs betjente hytter både egner seg for dem som vil bo fast ett sted og ta dagsturer, og for dem som vil gå fra hytte til hytte gjennom ferien.

– På våre hytter er det noe for alle. Tilgang til fantastiske naturområder gir det beste utgangspunktet for ferien, men det skal også være rom for late ettermiddager og kos i solveggen. Hyttene byr på god mat og drikke, og hyggelig selskap, sier Solvang.

Oversikt over hvilke hytter som er åpne i påsken, er på DNT sine nettsider.

