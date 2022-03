Response Norway og Hvite busser iverksetter aksjon for å evakuere ukrainske flyktninger

– Det som skjer nå, er at vi kjører en buss ned til Kraków i Polen førstkommende onsdag, for dette må organiseres ordentlig, sier Frank Sandbye-Ruud, operativ sjef i Response Norway, til NTB.

– Organisasjonene der nede melder om at det til tider er kaotiske tilstander med alle de private initiativene. Så vi har med oss et apparat som kan assistere de som ønsker å stille med private busser. Samtidig så har vi dyktige folk som kan ta seg av flyktningene på bussreisen til Norge, sier Sandbye-Ruud.

– Fantastisk at så mange stiller opp.

Organisasjonen har opprettet en stab i Kraków som vil ha som hovedoppgave å evakuere flyktninger fra Ukraina, samt motta og distribuere nødhjelp.

– Det er fantastisk at så mange stiller opp. Det har imidlertid blitt en utfordring at mange bare setter seg i en bil eller buss og kjører ned. Dette betyr ikke at man ønsker å stanse private initiativ, men at vi kan organisere turen for alle som vil bidra, skriver Organisasjonen i en pressemelding.

Sandbye-Ruud sier at det langsiktige målet er at myndighetene kommer på banen for å organisere det slik at busser kan reise til grenseområdene til Ukraina for å hente flyktninger.

Ingen kortvarig situasjon

– Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er kortvarig. Det har jo nå blitt kjent at blant annet Polen har en smertegrense på hvor mange flyktninger de kan ta imot. Vi ønsker å bidra til at det blir mindre kaos og profesjonalisere systemet, sier han og legger til:

– Samtidig er det en del privatpersoner som kjører ned til Kraków med bil for å hente slektninger og kjente, der kan vi også bidra. På hjemmesiden vår kan folk melde inn hva de har av behov.

Response Norway har siden 2018 sendt frivillige til katastrofeområder over hele verden for å hjelpe mennesker i nød. Hvite Busser bringer sin kompetanse på logistikk og reiser til Polen inn i operasjonen, opplyser de i pressemeldingen.