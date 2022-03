UDI inngår avtaler om rundt 8.000 akuttinnkvarteringsplasser

– Vi har allerede inngått avtaler med etablerte leverandører som vi har rammeavtale med, omtrent 1.600 plasser, skriver UDI i en pressemelding.

Det vil fortsatt ta litt tid før mottakene er klare for bruk, blant annet fordi det må personell på plass.

– På grunn av stor usikkerhet om hvor mange som vil komme over tid, fortsetter vi arbeidet med å skaffe mottaksplasser til de ukrainske flyktningene, skriver UDI.

De lyser ut en konkurranse for et stort antall ytterligere akuttinnkvarteringsplasser, i tillegg til å lyse ut konkurranse for ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige.

