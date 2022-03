Justisministeren til nordmenn som henter ukrainere: – Viktig å vite hvem man har med seg

Fredag gjorde regjeringen det klart at de innfører midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger, og i dagene etter har flere privatpersoner fra Norge reist til Ukrainas grenseområder for å hente flyktninger til Norge.

– Den nye ordningen vil gjelde alle ukrainere. Men det kan være personer som befinner seg i landene som grenser til Ukraina, som ikke er fra Ukraina, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Dagbladet.

Hun sier at regjeringen er i samtaler om å hente folk fra naboland som ber om bistand til dette. Foreløpig er det bare Moldova som har gjort det. Dersom det blir aktuelt, blir en viktig del av å jobben å forsikre seg om at dem man eventuelt henter er ukrainske flyktninger.

Det er systemer for dette – for eksempel jobber blant annet FNs høykommissær for flyktninger på bakken i grenseområdene nå.

– Hvis man som privatperson reiser og henter, er det også viktig å vite hvem man har med seg tilbake, sier Mehl.

UDI har tidligere bedt folk holde hodet kaldt dersom de skal hjelpe ukrainere på flukt, slik at de unngår å havne i en situasjon der man kan bli anklaget for menneskesmugling. Det kan blant annet skje om man frakter mennesker inn i landet som ikke har riktige dokumenter for lovlig innreise.

