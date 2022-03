Forsvaret har spikret metode for forsendelse av våpen til Ukraina

Det var mandag at regjeringen besluttet å sende norske våpen til det ukrainske forsvaret. Det er foreløpig snakk om en forsendelse på inntil 2.000 panservernvåpen, skulderholdte M72-raketter. Våpnene vil bli sendt «så raskt som mulig, innen få dager», sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til Bergens Tidende tirsdag.

Endre Nedberg, major og talsperson for Forsvaret, forteller avisa at en logistisk metode for å frakte våpnene inn i Ukraina er på plass, men at Ukraina ikke ønsker offentlighet rundt forsendelsen.

– På nåværende tidspunkt kommer vi ikke til å fortelle når og hvem som skal transportere det, det har med å være forsiktige å gjøre, bekrefter Ole Christian Emaus, oberst og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter til BT.

Mer informasjon om frakten vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Oberst Frank Sølvsberg, talsperson for Forsvaret, presiserer følgende overfor NTB:

– Norge frakter materiellet til et tredjeland, og videre transport foretas av andre enn Forsvaret.

I Stortinget er det stor støtte for våpendonasjonen. Rødt er det eneste partiet som offentlig har gått ut mot våpenforsendelsen. Ifølge NRK har SV fremdeles ikke bestemt seg om saken tirsdag ettermiddag.

[ Disse våpnene sender Norge til Ukraina ]