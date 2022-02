Støre hardt ut mot Russland, men vil fortsatt være en god nabo

Støre fordømmer Russlands handlinger etter at landet anerkjente Donetsk og Luhansk som uavhengige. Støre advarer mot faren for en full invasjon av Ukraina.

– Senere i går kom det russiske styrker inn i disse områdene i Ukraina. Det er etter folkeretten ukrainske områder, og det er en svært alvorlig handling, sa Støre på et pressemøte tirsdag.

På spørsmål fra NTB om Støre frykter at det snart blir kamphandlinger mellom russiske og ukrainske styrker, svarte statsministeren slik:

– Det er det grunn til å frykte.

Det er uttalelsene fra Moskva om at anerkjennelsen også gjelder områder som ukrainske styrker nå kontrollerer som får Støre til å dra den slutningen.

– Det er noe vi må følge med på. Betyr det at de såkalte fredsbevarende styrkene som Russland har, skal ut til de grensene, og hva som vil være Ukrainas reaksjon på noe som skjer på deres territorium, sier Støre.

Han kaller utviklingen svært alvorlig og et brudd på viktige deler av folkeretten. Støre understreker at det ikke er noen tegn til økt eller uvanlig aktivitet nær Norges grense med Russland.

Hardt ut mot Putin og Lavrov

Statsministeren kritiserte i sterke ordelag talen president Vladimir Putin holdt mandag kveld og uttalelsene utenriksminister Sergej Lavrov kom med tirsdag.

– Det er verdt å lese det Putin sa i går. I realiteten underkjenner han Ukrainas rett til å være en selvstendig stat, sier Støre.

– Det den russiske presidenten sa i går og som følges opp av utenriksministeren i dag, er en ny holdning. Det har også konsekvenser for hvordan våre allierte opplever at de er utsatt, sier Støre.

Advarer mot invasjon

Han sier det er grunn til å anta at Russland vil svekke Ukraina som stat for så å gjennomføre en fullskala invasjon.

– Dette er et brudd på viktige deler av folkeretten og er en situasjon som gir grunn til uro for hva som vil komme. President Putin har tidligere i lignende situasjoner beveget seg med små skritt. Det kan bety at det som nå skjer øst i Ukraina, blir en situasjon som varer ved, sier Støre.

– Det er alvorlig i Europa. Ukraina er ikke medlem av Nato, det betyr at det ikke er én for alle, alle for én-mekanikken som slår inn. Men det er en situasjon Europa og USA må reagere veldig kraftfullt på. Det er noe Norge slutter seg til, sier Støre.

Statsministeren avviser at det kan bli aktuelt med egne sanksjoner fra Norge, men at vi vil knytte oss til EUs sanksjonsregime.

Gigantisk Nato-øvelse går som planlagt

Støre gjorde det også klart at den varslede militærøvelsen Cold Response vil gå som planlagt i mars.

– Det blir den kanskje største Nato-øvelsen i år, den finner sted i Norge. Det er ikke opp mot grensen til naboland i nord, og det er innenfor de rammene som er på forhånd, sier Støre.

Støre la også vekt på at Norge vil opprettholde et godt naboskap til Russland, tross utviklingen.

– Norge som nabo har levd med Sovjet og Russland i mange tiår og klart å opprettholde det naboforholdet på en pragmatisk måte. Det ønsker vi å fortsette med, sier Støre og viser til områder som fiskeri og søk og redning.

– Men for Norge er det viktig for de prinsipielle sidene når det gjelder sikkerhet i Europa å stå fast med våre allierte, sier Støre.

Frykt for hybridangrep

Statsministeren sier at det ikke er tatt en avgjørelse om ambassaden i Kyiv ennå, men at regjeringen følger situasjonen fortløpende.

Støre advarer også mot hybridangrep i Ukraina.

– Det er grunn til å vente at bruk av såkalte hybride strategier, cyberangrep og andre typer press på ukrainske myndigheter vil vedvare. Det er selvfølgelig en ekstremt utsatt situasjon for ukrainerne det de nå opplever både internt i eget land og nær egne grenser, sier Støre.

