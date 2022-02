IS-dømte Ubaydullah Hussain løslatt

Hussain ble pågrepet da han ifølge politiet på vei til Syria i 2015. Han ble til slutt dømt i Høyesterett i 2018 for deltakelse i den terrorlistede organisasjonen, samt for rekruttering og økonomisk eller materiell støtte.

Hussain nektet straffskyld.

Mandag ble han løslatt etter å ha fått innvilget prøveløslatelse, melder VG.

Etter en lang prosess kom beskjeden før jul om at han ikke ville få prøveløslatelse. Det ble begrunnet i at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig, og at han hadde vært en lederskikkelse i IS.

Hussain klaget til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og har nå fått gjennomslag. Hans advokat John Christian Elden er kritisk til hvordan søknaden om prøveløslatelse er blitt behandlet.

– Det er en hårreisende lang behandlingstid i denne saken, der vedtaket egentlig er innlysende på løslatelse, sier Elden til VG.

