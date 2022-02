Færre vil pendle med tog i framtida

Ifølge en ny undersøkelse vil pendlerne på Østlandet reise mellom 14 og 24 prosent mindre med tog sammenlignet med før pandemien, viser en fersk undersøkelse som analyseselskapet Asplan Viak har utført på oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

Det kan få betydning for aktiviteten på skinnene.

– Nye reisemønstre kan påvirke innretningen av fremtidens togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding.

– For eksempel kan et mer fleksibelt arbeidsliv, kombinert med at folk har blitt mer negative til trengsel, bidra til at arbeidsreisene spres jevnere utover dagen i stedet for at alle reiser i rushtiden, utdyper han.

Motstand mot trengsel og økt bruk av hjemmekontor er hovedgrunnene til endringene, ifølge undersøkelsen. Trengselseffekten ventes å avta noe når pandemien kommer mer på avstand, mens effekten av hjemmekontor på antallet arbeidsreiser ventes å være mer permanent.

Nye billettløsninger kan også bli en følge av endringene i reisemønsteret. Undersøkelsen viser at selv om 80 prosent fortsatt vil reise med samme billett som tidligere, vil mange kjøpe enkeltbilletter i stedet for periodebillett.

– Tiltak som bidrar til at pendlerne velger toget når de skal reise, blir viktig. Det er veldig aktuelt å vurdere nye billettslag som er tilpasset et mer fleksibelt reisemønster. Det er også en spennende tanke å vurdere differensierte billettpriser som gir folk insentiver til å reise utenfor rushtidene, sier Sletta.

