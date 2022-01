Folk flest har fremdeles høy tillit til politiet

Mens 80 prosent hadde ganske eller svært stor tillit til politiet i 2021, var tallet i 2020 og 2019 på henholdsvis 82 og 79 prosent.

I snitt er det innbyggerne i politidistriktene Oslo, Sør-Øst og Innlandet som oppgir å ha høyest tillit til politiet, mens tilliten er lavest i Agder og Finnmark, viser en ny innbyggerundersøkelse.

Inntrykket er best av politiets håndtering av trafikkulykker, ordensforstyrrelser og ran – og dårligst av håndteringen av blant annet hendelser knyttet til digital kriminalitet.

93 prosent av innbyggerne svarer at de føler seg meget eller ganske trygge der de ferdes og bor, noe som er en marginal nedgang fra 2020.

– Covid-19-pandemien har gjort at 2021 har vært nok et unntaksår for politiet og samfunnet for øvrig. Det er derfor gledelig at politiet opprettholder sin høye tillit i befolkningen. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og det er takket være den gode innsatsen fra medarbeiderne i politiet at vi ligger stabilt høyt på denne målingen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

