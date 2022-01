Fremskrittspartiet gjenoppstår i Bergen

– Jeg er ydmyk og takknemlig for tilliten styret og jeg har fått av medlemmene i Bergen Frp. Dette marker en ny start for partiet i Bergen. Nå skal vi bygge organisasjonen, og spisse de politiske løsningene inn mot kommunevalget i 2023 sier nyvalgt leder Daniel C.E Hägglund i Bergen Frp.

Bakgrunnen for oppløsningen i 2019 var mange og lange interne konflikter i lokallaget i Bergen. Medlemmene ble overført til partiets fylkeslag. Fylkesstyret overtok da ledelsen og forvaltningen av lokallagets eiendeler og partikasse.

Årsmøtet markerer nå en ny start for Bergen Frp, som umiddelbart går i gang med arbeidet med kommunevalgkampen i 2023.

Hägglund har de siste årene vært passivt medlem av partiet.

– Jeg er glad for at lokallaget nå er tilbake igjen. Det er viktig at Frp er tydelig til stede i Norges nest størst by. Fremover blir oppgaven å bygge laget sterkere slik at vi sikrer mer gjennomslag for Frps løsninger, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen