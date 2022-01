Uværet stopper flere flygninger

– Det er snøværet og kraftig vind som skaper trøbbel, sier operativ sjef ved Trondheim lufthavn Værnes, Thomas Wintervold, til Adresseavisen.

– Det er fare for at vinden tar tak i flyene og flytter på dem, sier han.

Pressekontakt Catharina Solli i Widerøe sier til TV 2 at flyselskapet har høy terskel for å avlyse avganger, men at vinden var så sterk søndag kveld at det ikke var mulig å fly i stormen. Håpet var likevel å kunne gjenoppta flygningene senere på kvelden.

– Det er kansellerte avganger både fra Bergen til Ålesund, men også til Molde, Kristiansund, Ørsta/Volda og Førde. Noen passasjerer har blitt booket om og fløyet til Oslo der de har blitt innlosjert på hotell, sier Solli.

Pressekontakt Harald Kvam i Avinor opplyste til kanalen litt før klokken 20 at det enn så lenge ikke var noen stengte flyplasser, og at det skal veldig mye til før det skjer. Likevel setter uværet i Sør-Norge en stopper for mye flytrafikk.

– Det er utfordrende vær fra Oslo lufthavn til både nord og vest. Samtidig er det også veldig stille i lufta, på grunn av lite flygninger. Flyplassene ser det an fra time til time, sier han.

