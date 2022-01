Vedum: Så mye koster økt strømstøtte for staten

Regjeringen har foreslått å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime.

Det vil koste statskassen 2 milliarder kroner ekstra, har Finansdepartementet regnet ut.

I tillegg har anslaget for strømbruken og -prisen endret seg, noe som betyr en merkostnad på 1,4 milliarder kroner, opplyser Vedum (Sp) til NTB.

– Kraftfullt

Til sammen vil de ulike strømstøtteordningene beløpe seg til rundt 13 milliarder kroner, ifølge finansministeren.

– Det er veldig kraftfullt. Men målet til regjeringen er å gjøre enda mer på strøm, sier han.

Ifølge Vedum er dagens høye strømpriser utslaget av en politikk som skaper en sårbarhet i systemet.

– Vi vil ta flere grep, slår han fast.

Blant annet jobbes det med å finne ordninger for landbruket som ikke er i strid med EØS-regelverket, sier finansministeren.

Imot makspris

Samtidig presser flere partier på for å få satt et makstak på strømprisen. Frp har foreslått en makspris på 50 øre per kilowattime, mens Rødt krever at grensen settes på 35 øre.

Også SV er positive til å diskutere en makspris på strøm.

Men Vedum setter foten ned.

– Denne regjeringen er imot makspris, sier han.

Etter sigende skal regjeringen legge fram en proposisjon om strømstøtteordningen i statsråd fredag. Deretter fortsetter forhandlingene i Stortingets finanskomité.

