Spesialenheten henla alle saker mot politiet om barn og ungdom

I perioden 2017 til 2020 ble politiet anmeldt 44 ganger etter oppdrag med barn og ungdom. 20 av sakene gjaldt barn og unge under barnevernets omsorg.

Spesialenheten for politisaker henla alle sakene, viser en gjennomgang gjort av Stavanger Aftenblad. Enten ble det ansett at politibetjentene ikke hadde gjort noe straffbart, eller så ble det ikke funnet grunn til å etterforske.

Barneombud Inga Bejer Engh sier til avisa at funnene bekrefter et behov for å se på en alternativ klageordning for barn som utsettes for tvang fra politiets side. Ombudet håper Politidirektoratet prioriterer dette arbeidet fremover.

– Det er klart at det er i vår interesse om barn blir gjort urett av politiet. Samtidig mener jeg at vårt mandat ikke bør utvides, sier sjef for Spesialenheten, Terje Nybøe