Skolelederforbundet bekymret for elevtesting

– Usikkerheten vil for mange av våre medlemmer bety en jul i beredskap, sier forbundsleder Stig Johannessen til VG.

På grunn av mangel på selvtester i landet, må kommunene være forberedt på å prioritere utdelingen. De prioriterte gruppene er helsepersonell, de som skal testes ved symptomer, og deretter elever.

Johannessen peker på at det er uklart hvordan testingen av elever skal foregå.

– Tidligere har vi sett at ansvaret i høy grad har tilfalt rektorer, skoleledere og styrere. Flere har fortalt om at de selv har måttet pakke og dele ut tester utenfor arbeidstid, sier han, og etterlyser tydelige og oppklarende retningslinjer for testing, karantene og oppstart etter jul.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet sier at kommunene jobber med løsninger for utdeling og gjennomføring av testing i skolene, men at han har forståelse for at ansatte i skolen synes dette er en krevende situasjon.

