Høie overleverte nøkkelkort og målestokken til Kjerkol

– Gratulerer så mye. Jeg er veldig glad for at det er akkurat du som skal overta etter meg. Jeg vet at du har et brennende engasjement for helsetjenesten. Med deg som helseminister er norsk helsetjeneste i trygge hender, sa Bent Høie.

Han minnet om at pandemien ikke er over ennå.

– Det blir hard jobbing fra første time. Det er en krevende situasjon selv om det heldigvis går bedre nå, sa han før han overleverte både blomster, nøkkelkort og tommestokken.

Kjerkol sa at det er med ærefrykt hun tar over etter Høie.

– Du fikk ei lang vakt. Du skrev deg inn i nordmenns liv, sa hun.

Kjerkol fikk spørsmål blant annet om Ullevål sykehus, som Ap-Sp-regjeringen ikke redder fra nedleggelse. Hun ville ikke svare på detaljer om politikken.

– I dag er det ingen garantier, i dag er det seremonier og nøkkeloverrekkelse, sa hun.

Men investeringer i den offentlige helsetjenesten er i alle fall blant prioriteringene, ifølge Kjerkol.