Kjell Ingolf Ropstad er ikke lenger KrF-leder

Ropstad kunngjorde i forrige uke at han går av som KrF-leder og statsråd som følge av avsløringene knyttet til pendlerbolig-saken. Han ble fredag takket av med blomster på møtet, hvor landsstyret også skal diskutere den videre prosessen rundt ledervalget.

Da han talte til landsstyret, takket han for den tilliten han er blitt vist og ikke minst for den omsorgen som er blitt ham til del etter at han vedkjente seg boligfeilen og beklaget den. Han oppsummerte sine følelser rundt den korte tiden han ledet partiet og fikk sitte i regjering med to ord: Takknemlighet og stolthet.

– Det er selvsagt vemodig og trist, men samtidig kjenner jeg en stor takknemlighet, og det hadde jeg behov for å si til landsstyret, også, sa Ropstad til NTB i en pause under møtet.

– De har sett forbi feilen og sett meg som menneske, og sett min familie. De har sendt hyggelige meldinger og blomster og utvist en veldig stor omsorg, sa han.

Bollestad tar over

Olaug Bollestad skal fungere som partileder inntil partiet formelt har funnet Ropstads erstatter. Også hun vektlegger det vemodige i Ropstads avgang.

– Jeg har stor respekt for det valget Kjell Ingolf har tatt for seg og sin familie. Og jeg er glad i ham. Når du ser en som har det vondt, så får jeg vondt, også. Derfor er dette en litt vond dag, sier Bollestad til NTB.

Hun og Dag-Inge Ulstein er trukket fram som de mest aktuelle kandidatene til vervet. Avisen Dagen erfarer at det er enighet blant partiets fylkesledere om å arrangere et ekstraordinært landsmøte så raskt som prosessene tillater det, og at Landskontoret anbefaler et ekstraordinært landsmøte 13. november.

En beslutning om tidspunkt for et ekstraordinært landsmøtet er ikke ventet før etter klokka 14 fredag.

Taus om lederprosessen

Verken Ulstein eller Bollestad vil avklare nå om de er kandidater til ledervervet og viser til de formelle beslutningene landsstyret skal fatte om den videre prosessen.

Ulstein bekrefter imidlertid at mange har tatt kontakt med ham etter at Ropstad kunngjorde sin avgang. Han sier det er «kjekt at mange tenker at en kan være aktuell til en sånn rolle».

– Nå er det de formelle organene til partiet jeg skal snakke med om dette med, sier Ulstein, som vektlegger at det er viktig å unngå en ny lederkamp.

– Ingen i KrF ønsker noen nye kamper. Det har vi hatt tidligere, men jeg er ganske trygg på at vi får en god runde på dette, sier han.

Vil unngå uro

Også Bollestad er opptatt av å følge de formelle prosessene for å unngå mer uro i partiet.

– Jeg skal svare valgkomiteen. Det er ikke fordi jeg ikke vil svare på spørsmålet ditt, men hvis vi ikke følger de formelle organene nå, så får vi strekk i laget, og vi får ikke den gode prosessen som skaper tillit i organisasjonen, sier Bollestad til NTB.

Hun vil ikke svare offentlig på noen spørsmål om sin oppfatning av prosessen spesielt, eller om sin egen posisjon i den spesielt.

– Nå skal vi først bestemme hvordan prosessen skal være i landsstyret her i dag, og etter det skal jeg svare valgkomiteen, sier Bollestad.

