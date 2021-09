Hareide påtar seg noe skyld for KrF-krisen

Han mener KrFs problem stikker dypere, partiet har ikke klart å tiltrekke seg nye velgergrupper.

– Det har preget alle våre valg siden 2003. Vi har ikke i stor nok grad klart å hente inn nye velgere. Unaturlig få har oss som partivalg nummer to. Fornyelsesarbeidet har ikke vært godt nok, og det rammer også meg, sier han til Aftenposten.

Overfor Klassekampen utdyper han at han syns det er veldig leit å gi seg i politikken når KrF ligger under sperregrensa. Hareide tok ikke gjenvalg til Stortinget og går av som statsråd for KrF når Erna Solbergs regjering går av.

[ KrF-veteraner: To mulige arvtakere som KrF-leder ]

Leit å gi seg

– Jeg syns det er veldig leit å gi meg når KrF ligger under sperregrensa, og jeg tenker at det ligger et reelt ansvar for det på meg også, slår 48-åringen fast.

Han mener hans største svikt som partileder var at han ikke startet prosessen med å få partiet til å ta et retningsvalg og få et tydeligere samarbeidsvedtak før 2017-valget.

Fra 2013 til 2018 hadde KrF et samarbeidsvedtak som pekte på Erna Solberg som statsminister, men utelukket regjeringssamarbeid med Frp.

Saken fortsetter under videoen

Valgerd fornyet partiet

– Det er klart at hadde vi tatt den runden i 2016, så hadde det vært bedre. Men vi gjorde ikke det, sier Hareide.

Ifølge Hareide har ingen KrF-leder etter Valgerd Svarstad Haugland, som gikk av i 2004, klart å fornye partiet.

– Det Valgerd greide veldig tydelig, var å skape fornyelse. Og den type fornyelse må foregå kontinuerlig. Dagfinn, jeg og Kjell-Ingolf greide ikke på same måte å ivareta den fornyelsen, sier Hareide, som ledet Kristelig Folkeparti fra 2011 til 2019. Han ble valgt inn på fra 2009.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her