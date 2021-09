Det norske samfunnet gjenåpnes lørdag klokka 16

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

– Jeg tror ikke alt blir akkurat som før. Jeg tror det som vi har vært igjennom, vil prege oss resten av livet, på godt og vond, sa Solberg.

Grundig vurdering

Hun pekte på at smittetallene synker, at sykehusinnleggelsene har flatet ut, og at regjeringen forventer i løpet av få uker at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener også at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet.

– Dette er bakgrunnen for at regjeringen etter en grundig vurdering, har kommet til at vi i morgen klokka 16.00 går over til en normal hverdag, sa statsministeren.

Enmetersregelen

Kravet om å holde én meters avstand til andre enn dem man bor sammen med, blir opphevet.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere, sa statsministeren på fredagens pressekonferanse.

Ved nedstengningen 12. mars 2020 sa regjeringen at alle utesteder og arbeidsplasser som holdes åpne, må kunne sørge for én meter mellom besøkende. Nær to uker senere, 24. mars 2020, innførte regjeringen krav om at folk må holde avstand på to meter til andre personer innendørs og én meter utendørs. På dagen halvannet år senere blir det klart at alle avstandskrav omsider opphører.

Avstandskravet har vært et av de viktigste av regjeringens koronatiltak gjennom pandemien. Næringslivet har vært ivrige etter å oppheve dette kravet, siden det blant annet vil åpne for flere publikummere på arrangementer, økt kapasitet på utesteder og i butikker.

Tar vare på tommestokken

Men selv om regjeringen fjerner enmetersregelen, vil ikke helseminister Bent Høie (H) knekke tommestokken.

– Mange sier sikkert at nå bør vi knekke den og kaste den vekk. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg folder den fint sammen og tar godt vare på den, for det kan bli bruk for den igjen, sa Høie på pressekonferansen fredag, før han fint pakket sammen tommestokken han hadde tatt med seg.

I fjor sommer tok Høie med tommestokken på en pressekonferanse for å minne folk på hvor lang meteren egentlig er.

– Da trengte vi meteren for å beskytte oss mot smitte og sykdom. Vi hadde ingen vaksine, men det har vi heldigvis nå. Nå er et stort flertall av befolkningen fullvaksinert og godt beskyttet, både mot smitte og sykdom. Det betyr at vi endelig kan legge bort meteren, sa Høie.

Han sa at vi nok må beholde tommestokken videre inn i 2022, fordi det kan skje endringer.

– Viruset har overrasket oss før med nye mutasjoner som de vaksinene vi har nå, ikke har tilsvarende effekt mot. Så da må vi ha meteren i beredskap, sa helseministeren.

Anbefalt av helsemyndighetene

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å gå videre i sin gjenåpningsplan i månedsskiftet september/oktober. Regjeringen følger deres anbefaling.

Tidligere har regjeringen sagt at i «En normal hverdag med økt beredskap» blir blant annet meterkravet avviklet, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster opphevet, og at innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner.

Videre har regjeringen varslet at de vil fjerne regelen som hindrer utlendinger å komme til Norge.

Samtidig vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Bordservering og innslipp

Fra og med lørdag klokka 16 oppheves også kravet om bordservering på serveringssteder og innslippsstoppen klokka 24.

Dermed er det igjen duket for dansing på dansegulv og henging i baren for de festglade, og utelivet kan igjen drive for fullt.

I mer enn ett og et halvt år har det vært innført avstandskrav for alle besøkende på utesteder og serveringssteder i Norge. Dette har lagt strenge begrensninger for antall gjester gjennom hele pandemien.

Krav om bordservering har vært gjeldende siden 1. juni i fjor, da også utesteder som ikke serverte mat, fikk åpne igjen etter de nasjonale reglene.

Utesteder og serveringssteder har også til tider vært under full nedstengning og med strenge begrensninger i åpningstider, både nasjonalt og lokalt.

Arrangementer og sammenkomster

Fra lørdag 25. september oppheves alle restriksjoner tilknyttet arrangementer og sammenkomster.

Dermed vil det igjen bli åpnet for fulle tribuner og fulle konsertsaler etter halvannet år med strenge begrensninger.

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier kulturminister Abid Raja (V).

I forbindelse med nedstengningen 12. mars 2020 ble det innført forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer i Norge. Siden den gang har det både blitt åpnet opp og blitt strammet inn i regelverket, både nasjonalt og lokalt. Men det har hele tiden vært strenge begrensninger i antall deltakere og avstandskrav.

– Skjer ikke over natta

Den siste oppdateringen av regelverket har innebåret at maks antall personer avhenger av om det brukes koronasertifikat, om det er faste plasser og om det er inne eller ute. Utendørs har maksimalt 10.000 tilskuere kunnet slippe inn.

– Selv om vi nå åpner for fullt, skal vi huske på at det vil og kan være vanskelig for kulturen, idretten og frivilligheten å gå tilbake til normalen. Det skjer ikke over natta, sier Raja.

– Mange systemer skal tilbake, og billetter selges ikke ut fra en dag til en annen. Derfor vil jeg samtidig oppfordre hele det norske folk til å dra på konsert, teater og idrettsarrangement, være med på å ta hverdagen tilbake. For den kommer ikke helt av seg selv, selv om vi nå åpner for fullt, sier statsråden videre.

Strenge regler

Det har også vært strenge regler om privat kontakt og private sammenkomster gjennom pandemien. Fredag ettermiddag gjaldt fortsatt en anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap, har det inntil nylig vært tillatt med 100 deltakere på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Karantene

Fra fredag 1. oktober må ikke lenger ikke-beskyttede reisende fra oransje områder eller barn under 18 år, være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet, opplyste regjeringen under fredagens pressekonferanse.

Barn under 18 år skal ikke ha innreisekaranteneplikt. De skal likevel oppfordres til å teste seg med PCR eller antigen hurtigtest tre døgn etter ankomst. Barns testplikt på grensen opprettholdes.

Videre skal alle reisende fra oransje områder ikke lenger ha plikt til å gå i innreisekarantene ved ankomst Norge. Det er tre kriterier for å karakterisere et område som oransje: De har mindre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere og mer enn 4 prosent positive koronatester de siste to ukene, mer enn 50 og mindre enn 75 smittede per innbygger og mer enn 1 prosent positive koronatester, eller mellom 75 og 200 smittede per innbyggere og en positivitetsandel på mindre enn 4 prosent.

Helsemyndighetene har også anbefalt at alle kan velge å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst, og at plikten til PCR-test sju døgn etter ankomst fjernes. Også disse rådene har regjeringen fulgt.

Innreiserestriksjoner

Regjeringen opphever også innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land fra lørdag klokka 16.

Lilla land er land på EUs såkalte tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler til Norge. Man slipper også karantenehotell når man ankommer Norge fra et lilla land.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt at regjeringen opphever innreiserestriksjoner fra disse landene relativt raskt.

Karantenehotell fjernes som krav, men skal opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen der ved ønske.

12. mars 2020 ble det innført karantenekrav for reisende fra utlandet. Dette har vært gjeldende gjennom hele pandemien, men med forskjellige unntak, og med forskjellige oppmykninger og innstramminger.

---

Slik blir koronareglene fra lørdag

Regjeringen offentliggjorde fredag nye regler som gjelder fra lørdag 25. september klokken 16.

Alle restriksjoner innenlands fjernes, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis man er syk med covid-19.

Kravet om å holde én meters avstand til andre enn dem man bor sammen med, blir opphevet.

Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves.

Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp klokken 24 på serveringssteder.

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

Kilde: Regjeringen

---