Viggo Kristiansen møter til avhør i oktober

Sjødin skriver i en epost til NTB at når Viggo Kristiansen nå innkalles til avhør, anser de det for å være helt naturlig og en formalitet. Det kan tyde på at etterforskningen nærmer seg en avslutning, sier advokaten.

– Kristiansen er positiv til å møte Oslo-politiet og vil gjenta det han alltid har sagt, at han ikke var i Baneheia da ugjerningene fant sted, skriver Sjødin i en epost til NTB.

Avhøret skal avholdes i løpet av oktober.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

I februar fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. Han ble løslatt 1. juni.

Fra tidligere er det kjent at Jan Helge Andersen, som har tilstått å ha hatt en rolle i drapene, skal avhøres på nytt. Det er ikke kjent når dette skal skje. (NTB)

