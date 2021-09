Helseministeren erkjenner dobbeltkommunikasjon

– Det stemmer at vi har hatt to ulike tanker i hodet. Vi har sagt at vi ikke ønsker for høye smittetall før størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, og vi har sagt at smittetallene ikke lenger skal styre livene våre når vi kommer dit at størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, sa helseministeren da han holdt koronapressekonferanse onsdag.

Han påpekte at vi nå er i en annen situasjon enn tidligere.

– Vårt mål har vært å kommunisere åpent og ærlig både om det vi er sikre på, og det vi er usikre på. Både om det vi håper og det vi frykter. Før vi fikk vaksinen, kunne vi – for å sette det litt på spissen – nøye oss med å ha ett budskap og én tanke i hodet. Stigende smittetall krevde umiddelbart handling.

– Stigende smittetall krever ikke lenger umiddelbar handling, sa Høie.

