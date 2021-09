Naturvernforbundet snur om oljeskatten – MDG kaller det en milliardfest for olja

Av Snorre Scjønberg

Detaljene i oljeskattforslaget ble kjent da regjeringen la ut høringsnotatet fredag.

Regjeringen har lagt stor vekt på at klimaforbundene er fornøyde med forslaget de la fram om ny oljeskatt. Nå sier imidlertid leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet at skatteforslaget er langt verre enn først antatt.

– Dette er ingen seier for miljøbevegelsen, sier han til Aftenbladet/E24.

– Det nye forslaget vil ha en boost-effekt for oljeselskapene på kort sikt som vi så i koronapakken. Med full avskriving på ett år, gis selskapene mer kapital på kort sikt, mens statens oppside skyves lenger fram i tid enn det som har vært tilfellet med den eksisterende ordningen, fortsetter Gulowsen.

[ Mener norsk oljekutt er overvurdert: – Man overdriver den globale effekten ]

Milliardfest

Han sier forslaget ikke møter miljøbevegelsens krav. Frode Pleym i Greenpeace Norge sier organisasjonen støtter forslaget, men at det ikke går langt nok.

Miljøpartiet de Grønnes Oslo-politiker Lan Marie Berg sier det er utrolig trist å se klimapartier som Venstre og SV juble for forslaget.

– Forslaget til ny oljeskatt innebærer en milliardfest på 45 milliarder kroner for oljeindustrien i 2022. Det er mer enn hele det norske bistandsbudsjettet. Dette viser at Norge trenger et stort og våkent MDG på Stortinget, sier Berg.

– Dette må være valgkampens største klimabløff fra Venstre og regjeringen. Jeg er glad for at Naturvernforbundet nå også kritiserer forslaget, sier MDGs førstekandidat i Oslo.

[ Druknet i kjelleren i New York: – Vi lever i en ny verden ]

Gullkantede ordninger

MDG peker på at leterefusjonsordningen i praksis videreføres, men kuttes fra 78 prosent som tilbakebetales til 71,8 prosent.

– Forslaget viderefører i praksis de gullkantede ordningene som gjør det superlønnsomt å drive med mer oljeleting, som Venstre påsto var avviklet. Det er bra bløffen nå blir avdekket, sier Berg.

Miljøpartiet sier høringsnotatet viser at skattesystemet endres på en måte som gjør at oljeselskapene sitter igjen med flere milliarder kroner neste år. De viser til Finansdepartementets beregning om at endringene vil gi staten 45 milliarder kroner i tapte inntekter i 2022.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her