FHI oppdaterer vaksinasjonsanbefalingene

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) konkluderte nylig med at hjertemuskelbetennelse (myokarditt) eller betennelse i hjerteposen (perikarditt) er en sannsynlig bivirkning etter vaksinasjon, og begge tilstandene er nå oppført som svært sjeldne bivirkninger.

– Vi vurderer fortsatt nytten av å beskytte seg mot koronaviruset som større enn risikoen for å få disse sjeldne bivirkningene. Samtidig ser vi nå behovet for å oppdatere rådene for de som har fått peri- eller myokarditt etter vaksinasjon, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet ( FHI).

Det er foreløpig ikke kjent om de som har gjennomgått peri- eller myokarditt etter første dose, har risiko for gjentakelse etter andre dose.

– Som et føre-var-prinsipp, bør de som har gjennomgått peri- eller myokarditt etter første dose, avstå fra dose nummer to. Ved høy risiko for alvorlig koronaviruset kan andre dose gis etter en vurdering av barnelege eller spesialist i hjertesykdommer, sier Greve-Isdahl.

