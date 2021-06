Regjeringen vil forby konverteringsterapi

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste dette på en pressekonferanse torsdag, der regjeringen la fram sin nye handlingsplan på LHBTIQ-feltet.

På konferansen sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at konverteringsterapi fratar mennesker frihet og er destruktivt for menneskeverdet.

[ KrF-topp da Ap foreslo forbud i 2019: – Å forby konverteringsterapi for homofile blir et overtramp mot trossamfunn ]

Han la til at regjeringen har vært opptatt av at arbeidet med et slikt lovforslag skulle gjøres grundig.

– Når vi skal forby noe vi ikke liker, så må forbudet stå seg i forhold til grunnloven og internasjonale konvensjoner, sa Raja.

Lovforslaget blir trolig sendt ut på høring i løpet av sommeren, men høringsnotatet er ikke ferdig.

