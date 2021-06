Ny sommer uten kjæresten: – Jeg føler vi blir behandlet som kriminelle

– De skulle flyttet hit, vi skulle giftet oss. Sønnen hennes skulle begynt på skole her. Nå blir det en ny sommer uten mine kjære.

I februar skrev Dagsavisen om Ole-Kristian Edvardsen fra Bardufoss som er forlovet med Karolina fra Krasnodar i Russland. Han var da svært frustrert over de strenge innreisereglene som regjeringen innførte på nyåret, og han fryktet at det ville ta lang tid før de kunne møtes igjen.

Edvardsen er med i Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19». Denne gruppa har 11.000 medlemmer og kjemper for at alle skal få lov til å møte sine kjære igjen. Innreiseforbudet som ble innført i januar, rammet denne gruppa svært hardt. Regjeringen åpnet for at de som har ektefelle eller registrert samboer i Norge, kunne få komme til landet. Det samme gjaldt for barn eller stebarn som har foreldre i Norge. Det ble derimot ikke gjort unntak for kjærester eller for personer som ikke ble definert som et nært nok familiemedlem.

Siden vi snakket sammen sist, har Edvardsen ventet og ventet på gode nyheter.

– Det har jo vært en tid hvor man sitter veldig mye alene, og jeg kan være ærlig og si at jeg er sliten og at denne situasjonen også går ut over konsentrasjonen på arbeidsplassen, sier han og legger til:

– Da jeg så på pressekonferansen sist uke, ble jeg enda mer nedbrutt. Politikerne viser ingen empati for dem som har kjærester utenfor EUs grenser.

Lettelser, men ikke for alle

Edvardsen snakker om pressekonferansen rett før helga der justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) fortalte at regjeringen åpner for at flere kan få treffe sine kjære i Norge.

– Mange er utålmodige og har hatt det vanskelig under det strenge innreiseregimet som er innført. Vi ønsker ikke å ha strenge tiltak lengre enn nødvendig, men vi har innført disse for å hindre smittespredning, særlig av nye og mer smittsomme varianter av viruset, uttalte Mæland.

Regjeringen åpnet for at kjærester og kjæresters mindreårige barn kan få komme inn i landet. De nye reglene trådte i kraft på lørdag, men det ble bare åpnet for innreise for utlendinger bosatt i EØS-området eller fra Storbritannia.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse sist fredag om gjenåpningen av Norge. (Fredrik Hagen/NTB)

– Selv om vi nå åpner for at flere kan komme, betyr det samtidig at noen dessverre fortsatt vil måtte vente, sa Mæland.

Edvardsen må derfor vente til regjeringen gjør en ny vurdering.

– De som ønsker å gjenforenes, er villige til å gjennomføre både testing og karantene. Da er det litt merkelig at det vises til smittevernhensyn. Jeg synes ikke dette henger på greip. Det å slippe opp for tredjelandsborgere (statsborgere fra andre land enn EØS-området, journ.anm.) burde ikke være et problem. Vi ønsker at alt skal gjøres under kontrollerte forhold. Vi har foreslått at det gjøres på samme måte som ellers, med testing før reise, testing ved ankomst, karantene og så en ny test før man kan slippe ut av en eventuell karantene. Det finnes utallige måter å løse dette på, bare regjeringen er villig. Men våre forslag har ikke ført fram.

– Føler meg som en annenrangs borger

Edvardsen synes politikken som føres er diskriminerende.

– Jeg blir straffet fordi jeg har en kjæreste utenfor EU. Jeg føler meg som en annenrangs borger i Norge.

Han forteller at han og kjæresten neste måned har vært sammen i to år.

– Vi skulle feira, men det får vi nå ikke gjort. Jeg hadde også tenkt å dra på telttur med guttungen i sommer. Nå blir jeg hjemme. Jeg finner ingen glede i å reise rundt i Norge alene.

Planen var at sønnen til kjæresten skulle begynne på skole i Norge til høsten. Men nå ser det ut til at barnerommet kan bli stående tomt i lang tid. (privat)

Edvardsen synes det er skammelig hvordan de som har kjæreste i utlandet har blitt behandlet gjennom pandemien. Etter den første nedstengningen i mars i fjor, gikk det mange måneder før regjeringen varslet at det skulle gis adgang til innreise også for kjærester. Da ble det stilt som krav at forholdet hadde hatt en varighet på minst ni måneder. Personen som skulle inn i landet, måtte vise fram en egenerklæring fra kjæresten ved ankomst til Norge. Regjeringens oppmykning i juni i fjor, åpnet ikke for at hans kjæreste kunne ta med sønnen sin til Norge. Etter en lang kamp, ble det åpnet for at kjærester kunne reise med barn. Edvardsen fikk først se kjæresten sin i november i fjor. I januar reiste hun tilbake til Russland. Planen var at de skulle gjenforenes i april.

– Tanken var at de skulle flytte hit i april – alt var planlagt. Både hvordan de skulle få med seg ting, fiksing av dokumenter, giftermål, hva som trengtes til gutterommet av skolesaker og lignende. Slik ble det altså ikke, sier Edvardsen og legger til:

– Nå ser vi for oss at det kommer til å gå mange måneder før vi ser hverandre igjen fordi regjeringen ikke vil slippe inn tredjelandsborgere og fordi visumet deres går ut i november. Prosessen med å få visum tar lang tid på grunn av korona. Dette er helt håpløst.

Kommer ikke til å gi seg

Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19» kommer til å fortsette kampen. Richard Flaaten som er talsperson for gruppa, uttalte følgende til VG etter regjeringens pressekonferanse sist fredag:

– Vi gir oss ikke før alle kan gjenforenes med den de er glade i. I tillegg er også en del av vårt mål å sikre at dette aldri skjer igjen. Under pandemien har man atskilt familier og kjærester med makt, og det er et inngrep som ikke er akseptabelt.

Opposisjonen har også begynt å røre på seg i denne saken. I dag stilte Aps Tuva Moflag skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren: «Hvorfor er kjærester og familie fra 3. land fortsatt omfattet av innreiseforbud, og når kan disse forvente å bli gjenforent med sine nærmeste i Norge?»

Dagsavisen har vært i kontakt med Justisdepartementet og spurt om det samme. Departementet viste bare til en pressemelding fra Utenriksdepartementet, der det står:

«Det vil bli gjort en fornyet vurdering av lettelser i innreiserestriksjonene i forbindelse med gjenåpningsplanen trinn 4. Det legges da opp til å åpne for innreise for alle arbeidsreisende fra EØS-området, studenter og elever, og kjærester og fjernere familiemedlemmer fra tredjeland. Lettelsene vil ikke nødvendigvis komme samtidig med trinn 4. Lettelsene for studenter forventes å komme før 1. august.»





















